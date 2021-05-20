شكرا لقرائتكم الشرق الأوسط وزير خارجية ألمانيا يدعو من إسرائيل لوقف النار وحل الدولتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس من إسرائيل، عن تضامنه مع إسرائيل، داعياً لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واعتبر ماس، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي غابي اشكنازي، أن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يشمل الحق في مهاجمة البنية التحتية التي يمكن أن تنطلق منها الهجمات في المستقبل".

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وأضاف "نتضامن مع إسرائيل وندرك الوضع الصعب بسبب صواريخ حماس"، مؤكداً أن "لا مساومة في حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

كما أكد ماس أن المانيا تتواصل مع القاهرة وواشنطن بشأن جهود التهدئة، مضيفاً: "ندعم الجهود التي تهدف للتهدئة بين الطرفين".

واعتبر أن "السلام الدائم ممكن فقط إذا كان باستطاعة كل من الإسرائيليين والفلسطينيين إدارة شؤونهم الخاصة"، مضيفاً أن "حل الدولتين يمكّن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش بسلام".

وشدد ماس على أن "موقفنا هو حل دولتين لشعبين، والتصعيد الحالي يؤكد أن عدم الوضوح يدعم من يؤيد الكراهية".

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وتابع وزير الخارجية الألماني: "نرى تأثير التصعيد الحالي على المدنيين في الجانبين"، مشيراً إلى أن "هناك حاجة لعمليات الدعم الإنساني في غزة".

من جهته، شكر وزير الخارجية الإسرائيلي ألمانيا على دعمها لإسرائيل، مضيفاً "نتوقع من ألمانيا والدول الرائدة دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

كما أكد اشكنازي ضرورة "العمل على وقف إطلاق النار"، مضيفاً: "نأمل أن نقود هذه العملية إلى النهاية المرجوة".