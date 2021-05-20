شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: لقاحات «كورونا» الصينية فعالة مع السلالة الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين: (رويترز)

قال خبير في مكافحة الأمراض، الخميس، إن اللقاحات الصينية المضادة لمرض «كوفيد ـ 19» يمكنها التغلب على السلالات الجديدة من فيروس «كورونا» المنتشرة في الهند، مضيفاً أنه يمكنها توفير حماية.

وأدلى شاو يي مينج الباحث في المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بهذه التصريحات خلال إفادة صحفية، ولم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن اللقاحات أو السلالات التي أشار إليها.