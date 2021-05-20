شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما يريده بيرلو بعد حصد كأس إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورينو - رويترز

قال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس إن هدفه هو الاستمرار مع النادي الذي يعشقه بعدما قاده إلى لقب كأس إيطاليا لكرة القدم بالانتصار على أتلانتا مساء الأربعاء، وهو الأول له كمدرب منذ توليه المسؤولية الصيف الماضي.

ولم يسر الموسم الأول لبيرلو مع يوفنتوس كما كان يتمنى، إذ فشل الفريق في الدفاع عن لقب الدوري، وسيدخل الجولة الأخيرة من البطولة ومصيره في إنهاء الموسم في المربع الذهبي معلقاً بنتائج مباريات أخرى.

وسينهي الفريق الموسم بلقب الكأس بعدما أحرز ديان كولوسيفسكي وفيدريكو كييزا هدفين ليفوز يوفنتوس 2-1 على أتلانتا ويحقق لقبه 14 في المسابقة.

وأبلغ بيرلو شبكة راي سبورت بأن "هذه الانتصارات لا تنفي التقلبات خلال الموسم، لكنني تعلمت الكثير في موسمي الأول كمدرب. كنا نملك الرغبة للفوز وحصد اللقب على الرغم من الموسم السلبي. النادي سيقرر استمراري من عدمه، لكني أود البقاء لأنني أحب التدريب وأحب هذا النادي، وهو ما منحني المتعة. هدفي هو الاستمرار".

وكان أتلانتا، الذي كان يأمل في حصد لقبه الأول في كأس إيطاليا منذ 1963، الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكنه تراجع بعد الاستراحة ليستمر غيابه عن الألقاب.

وقال جيان بييرو جاسبريني مدرب أتلانتا، إن "من الصعب الفوز بالألقاب إذا لم تكن فريقاً كبيراً. نحن سعداء ببلوغ النهائي وخوض مثل هذه المباريات".

وتابع: "عندما نتحدث عن الألقاب، فنحن نتحدث عن فوز أندية قليلة بالدوري والكأس. بالتأكيد سنخرج هذه الليلة برؤوس مرفوعة".