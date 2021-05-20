شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية جيمس تقود ليكرز للأدوار الإقصائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

أحرز ليبرون جيمس رمية ثلاثية حاسمة قبل 58.2 ثانية من النهاية ليفوز لوس أنجليس ليكرز 103-100 على ضيفه جولدن ستيت وريورز ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وضمن ليكرز المركز السابع في القسم الغربي، وسيواجه فينكس صنز الذي انتصر مرتين في ثلاث مباريات أمام حامل اللقب هذا الموسم.

وسيحصل وريورز على فرصة أخرى للتأهل إلى الأدوار الإقصائية عندما يواجه ممفيس جريزليز، الذي تغلب 100-96 على سان أنطونيو سبيرز في وقت سابق.

وكان وريورز هو الطرف الأفضل في بداية المباراة، وسرعان ما تقدم بفارق 11 نقطة، لكن ليكرز نجح في تقليص النتيجة إلى 20-19 قبل أن ينهي الفريق الضيف الربع الأول لصالحه 28-22.

ورغم الأسماء الكبيرة في ليكرز، عانى حامل اللقب أمام دفاع وريورز بقيادة دريموند جرين لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الزائر 55-42.

ووضح أن فرانك فوجل مدرب ليكرز أصلح أخطاء فريقه الذي استهل الربع الثالث بتقليص الفارق إلى نقطة واحدة، لكن وريورز استعاد إيقاعه لتصبح النتيجة 72-60 بفضل تألق ستيفن كري وأندرو ويجينز.

وبدأ ليكرز الربع الأخير بتسجيل ثماني نقاط متتالية لينتزع التقدم لأول مرة في المباراة، وتغيرت النتيجة سبع مرات في الدقائق الأخيرة إلى أن أدرك كري التعادل 100-100.

وفي هجمة فشل فيها هجوم ليكرز في اختراق دفاع وريورز، مرر كنتافيوس كالدويل-بوب كرة إلى جيمس ليسجل رمية ثلاثية مع شارة نهاية الهجمة على الرغم من معاناة جيمس من عدم وضوح الرؤية بسبب تدخل مع جرين في لعبة سابقة.

ولم يستطع وريورز الرد في الثواني الأخيرة، ليكتفي بمواجهة جريزليز للمرة الرابعة هذا الموسم، حيث سبق له الانتصار مرتين.

وحقق جيمس ثلاثة أرقام مزدوجة، إذ أحرز 22 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة، بالإضافة إلى عشر تمريرات حاسمة، وكان أنطوني ديفيز الأكثر تسجيلاً في صفوف ليكرز برصيد 25 نقطة، وتصدر كري قائمة مسجلي وريورز وله 37 نقطة، فيما أحرز ويجينز 21 نقطة.