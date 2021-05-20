شكرا لقرائتكم خبر عن وست هام يحتاج إلى نقطة للتأهل إلى الدوري الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وست بروميتش (إنجلترا) - رويترز

سجل أنجيلو أوجبونا وميخائيل أنطونيو هدفين قرب النهاية ليفوز وست هام يونايتدمساء الأربعاء 3-1 على مضيفه وست بروميتش ألبيون الذي هبط بالفعل من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليقترب وست هام خطوة أخرى من اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وسدد ديكلان رايس لاعب وست هام في القائم من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى، وتأخر الفريق الزائر بهدف في الدقيقة 27 بعد أن اصطدمت ركلة ركنية نفذها ماتيوس بيريرا في توماش سوتشيك لتدخل المرمى.

وأصلح سوتشيك الخطأ بعد أن أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

ووضع أوجبونا وست هام في المقدمة في الدقيقة 82، قبل أن يحسم أنطونيو النقاط الثلاث بعد ست دقائق أخرى.

وتقدم وست هام للمركز السادس برصيد 62 نقطة متقدماً بثلاث نقاط على توتنهام هوتسبير وإيفرتون قبل مباراة من النهاية.

وسيضمن وست هام اللعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل إذا حصل على نقطة أمام ساوثامبتون يوم الأحد.