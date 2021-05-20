شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الأولى من «كأس رئيس الدولة للجوجيتسو» تنطلق الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وام

تنطلق غداً «الجمعة» الجولة الأولى من منافسات «كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو»، في جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي.

وتستعد سيدات الجوجيتسو لأول مشاركة لهن في هذه البطولة المهمة عقب إعلان اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن إضافة فئة السيدات في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للدور الذي أصبحت تلعبه المرأة الإماراتية على صعيد هذه الرياضة.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو إن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو بطولة محلية بمواصفات عالمية ساهمت في تحويل أهم أهداف الاتحاد إلى واقع ملموس عبر تعزيز مستوى اللاعبين في الدولة ورفدهم بالمهارات، ليصبحوا قادرين على تمثيل الوطن في أبرز البطولات والمحافل الدولية.

وأكد أن الاتحاد يسعى جاهداً إلى تطوير بطولاته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يعزز من المكانة الراسخة التي تتمتع بها رياضة الجوجيتسو في الدولة.. مشيراً إلى أن إضافة فئة السيدات إلى البطولة، وإدخال بعض التحديثات على قواعد اللعب وآلية المشاركة من شأنه أن يرتقي بمستوى المنافسات ليصل بها إلى أبعاد جديدة، فضلاً عن إفساح المجال أمام لاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية للمشاركة الأوسع في البطولات القادمة والظفر بالمزيد من الخبرات والإنجاز.

وأوضح أن أهمية البطولة تنبع من كونها تحمل اسم صاحب السمو رئيس الدولة الغالي على نفوسنا جميعاً، مما جعلها تشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة من قبل الأندية والأكاديميات التي تتطلع إلى المنافسة بقوة للظفر باللقب الغالي.

ولفت إلى أنه وللمرة الأولى سيستمتع عشاق الجوجيتسو بنزالات رائعة للرياضيين من الجنسين وهو ما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز انتشار هذه الرياضة بين كل الشرائح والفئات، وينسجم مع جهود اتحاد الإمارات لتحقيق الرؤية نفسها وفي ترجمتها إلى برامج على أرض الواقع.

وعن إتاحة الفرصة للسيدات للمشاركة في البطولة لأول مرة.. أكدت بلقيس عبد الله الهاشمي من أكاديمية بالمز الرياضية - فريق 777 التي تنافس في فئة الشابات أن هذه المبادرة تعكس حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على توفير العناصر والمقومات التي تساعد المرأة على التفوق في الميدان الرياضي والمشاركة في تحقيق الإنجازات الوطنية.

وأوضحت بلقيس الهاشمي أنها وزميلاتها يشعرن بسعادة بالغة لمشاركتهن في البطولة الأغلى محلياً، مؤكدة أن هذا الأمر يشكل لهن حافزاً لتقديم أفضل أداء على البساط رغبة في الفوز ومواصلة مسيرة النجاح.

وترحب البطولة بأوسع مشاركة من الرياضيين من مختلف الأوزان للتنافس بنظام الحزام المفتوح ضمن فئات الناشئين (تحت 16 عاماً) والشباب (تحت 18 عاماً) والكبار (فوق 18 عاماً).

ومن المتوقع أن تشهد البطولة منافسات قوية بين لاعبين يمثلون 16 نادياً وأكاديمية على مستوى الدولة، حيث تنطلق منافسات السيدات مساء غد، بينما تقام منافسات الرجال بعد غد السبت، وتمّهد هذه الجولة الطريق أمام الأندية والأكاديميات للتأهل إلى الأدوار النهائية، ومضاعفة فرصها للمنافسة على لقب الكأس الغالية.

وتقام البطولة وسط إجراءات احترازية، وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد لضمان سلامة اللاعبين المشاركين، وتأتي الجولة الافتتاحية لكأس رئيس الدولة في أعقاب ختام الجولات الثلاث من دوري نائب رئيس الدولة ودوري «أم الإمارات» للجوجيتسو، والتي شهدت مشاركة مئات الرياضيين من جميع أنحاء الدولة.