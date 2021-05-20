شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول على بعد خطوة لخطف بطاقة التأهل لدوري الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيرنلي (إنجلترا) - رويترز

تقدم ليفربول للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 3-0 على مضيفه بيرنلي مساء الأربعاء، ليتخطى ليستر سيتي بفارق الأهداف قبل مباراة واحدة من نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وهزَّ روبرتو فيرمينو الشباك قبل دقيقتين من الاستراحة، وضاعف ناثانيال فيليبس الغلة بضربة رأس في الدقيقة 52، قبل أن يسجل أليكس أوكسليد تشامبرلين هدفاً رائعاً ليحقق ليفربول الانتصار الرابع على التوالي.

وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف على ليستر سيتي الخامس، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

وكان بيرنلي الطرف الأفضل في الشوط الأول، لكن الفريق الزائر تقدم بهدف فيرمينو بعد عمل رائع من ساديو ماني وآندي روبرتسون.

وأراح فيليبس أعصاب ليفربول بضربة رأس متقنة بعد تمريرة عرضية من ماني من جهة اليسار، قبل أن يكمل البديل أوكسليد-تشامبرلين الثلاثية من مجهود فردي رائع.

ويواجه فريق المدرب يورجن كلوب منافسه كريستال بالاس في آنفيلد يوم الأحد، بينما يلعب تشيلسي مع مضيفه أستون فيلا، ويستضيف ليستر منافسه توتنهام.

وتأهل مانشستر سيتي البطل ووصيفه مانشستر يونايتد رسمياً إلى دوري الأبطال.