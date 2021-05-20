شكرا لقرائتكم خبر عن «نخيل» تُطلق مجمعها السكني الجديد «مروج الفرجان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيلّات عائلية راقية والعديد من المرافق الرياضية والترفيهية

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ارتفاع الطلب على المنازل العائلية ذات الجودة الرفيعة

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1700 مشترٍ استثمروا في منطقة المشروع

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دبي: ”الخليج 365”

أطلقت شركة نخيل، مجمعها السكني الجديد «مروج الفرجان» الذي يضم 418 فيلّا في منطقة الفرجان؛ أحد أكبر مشاريع الشركة وأكثرها ريادة في دبي.

وتضم المرحلة الأولى من مشروع مروج الفرجان 314 فيلّا من أربع غرف نوم و104 فيلّات من خمس غرف نوم، بمساحات إجمالية تبلغ خمسة ملايين قدم مربعة تقع وسط مساحات خضراء منسقة وممرات جميلة، وتتخللها مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية المخصصة للسكان.

ويوفر كل منزل سكناً عائلياً عالي الجودة بلمسات عصرية ونوافذ تمتد من الأرض إلى السقف، فضلًا عن المساحات الواسعة والحمامات الراقية داخل الغرف ومرافق خاصة بالعاملات المنزليات، وحديقة خاصة وموقف للسيارات مع نقطة شحن للمركبات الكهربائية وتمديد أنابيب الغاز.

ويقع مشروع مروج وسط منطقة الفرجان على مقربة من مركز البافيليون ونادي الفرجان ومحطة مترو دبي، حيث يسهل الوصول إليه من شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الشيخ زايد، ومول ابن بطوطة. ومن المقرر بدء الأعمال الإنشائية العام الحالي لتكتمل عام 2024.

موقع استراتيجي

وقال المتحدث باسم شركة نخيل: «تعد منطقة الفرجان مجتمعاً حيوياً مزدهراً بفضل موقعها الاستراتيجي والمجموعة المتنوعة من المرافق والخدمات. لا زلنا نشهد ارتفاع الطلب على المنازل العائلية ذات الجودة الرفيعة، ونتوقع إقبالًا إيجابياً على مشروع مروج الفرجان، فيما يسعى المستثمرون لمزيد من المساحات الداخلية والخارجية المناسبة للأسر والمرافق المميزة على مقربة منهم.

1700 مشترٍ

يذكر أن أكثر من 1,700 متعامل لدى نخيل استثمروا بالفعل في منطقة الفرجان التي تمتد بمساحة 560 هكتاراً، ويسكنها حوالي 26,000 نسمة حالياً. ويأتي مشروع مروج الفرجان لينضم إلى 1,700 فيلّا وتاون هاوس و2,800 شقة سكنية في المنطقة.

وتصل مساحات البناء في مروج الفرجان إلى 4,024 قدماً مربعة، وتضم الفيلّات أربع أو خمس غرف نوم مع بهو كبير وغرف واسعة للمعيشة والترفيه، ونوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف، مع خيارات للمطابخ المفتوحة أو المغلقة وغرف للمساعدات المنزليات ومساحات واسعة للتخزين وموقف يتسع لثلاث سيارات وحديقة خلفية خاصة، ومناطق منسقة أمام وجانب المنزل، كما يتاح خيار إضافة غرفة للسائق في المنازل التي تضم خمس غرف نوم.

مليون قدم مربعة

وتحتوي غرفة النوم الرئيسية على غرفة ملابس وحمام واسع متكامل المرافق وشرفة مظللة، فيما تحتوي غرف النوم الأخرى على حمامات وخزائن، كما يحتوي الطابق الأول على غرفة عائلية ومنطقة للدراسة ومطبخ صغير.

وتجدر الإشارة إلى أن المخطط الرئيسي لمشروع مروج الفرجان، يضم أكثر من مليون قدم مربعة من المساحات المشتركة التي تتضمن المنتزهات والممرات المحفوفة بالأشجار وثلاث برك سباحة، وبركة للأطفال، ومناطق مظللة للعب الأطفال وملاعب للتنس وكرة السلة ومسارات للجري، ومناطق للنزهات العائلية والشواء.