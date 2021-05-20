حاولوا غسيل 15 مليون جنيه.. ضبط متهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

تمكن ضباط مكتب المخدرات، بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وتبين محاولة المتهمين غسيل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه تقريبًا.

كان قد تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية بالواقعة، وتبين أن المتهمين "لهم معلومات جنائية".

جرى تحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.