رسائل متضاربة حول وقف إطلاق نار محتمل في غزة.. والخسائر في تزايد

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (بي بي سي):

لايزال صوت القصف أقوى من صوت التهدئة، وارتفعت أعداد ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة لتصل إلى 230 فلسطينيا من بينهم 65 طفلا و39 إمرأة و17 مسنا.

وبلغ عدد الإصابات أكثر من 1700.

وعقد المكتب الحكومي في غزة صباح اليوم مؤتمرا صحفيا تناول فيه الخسائر الإنسانية والمادية في القطاع، وأكد المسؤولون أن التقديرات الأولية تشير إلى 322 مليون دولار الخسائر المادية، إضافة إلى حاجة أكثر من 100 ألف فلسطيني إلى مراكز إيواء.

وتعرضت 1335 وحدة سكنية للهدم الكامل الكلي أو البليغ، كما تضررت 13 ألف وحدة جزئيا، ودمر 184 برجا سكنيا ومنزلا و33 مقرا إعلاميا.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن جنديا إسرائيليا قد أصيب اليوم عقب استهداف حافلة لنقل الجنود، وأطلقت حماس حوالي 4000 صاروخ باتجاه إسرائيل. وتعرض جنوب إسرائيل إلى قصف مكثف اليوم، كما دوت صفارات الإنذار صباح اليوم في عسقلان.