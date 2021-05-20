30 مايو.. انطلاق برنامج تدريبي في مجال صناعة الحرف البيئية بالعريش

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء- أشرف سويلم:

تنظم جمعية التدريب المهني والأسر المنتجة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، برنامجًا تدريبيًا في مجال صناعة الحرف البيئية والنسيج، بالتعاون مع قصر ثقافة العريش لاكتساب خبرات توظيف الحرف اليدوية في أعمال النسيج.

وقالت منى جمعة مدير مركز الأسر المنتجة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالعريش، إن الدورة التدريبية تجري بالاشتراك مع قصر ثقافة العريش، وذلك اعتبارًا من 30 مايو الجاري حتى 19 يونيو المقبل.

وأضافت أن عدد المتدربين سيكون 20 من سن 18 حتى 40 عامًا، على أن يكون التقديم للدورة في مقر الجمعية بمركز التكوين المهني بالعريش من اليوم ولمدة أسبوع، مشيرة إلى أن التدريب على نسيج صوف الكليم والصناعات الجلدية، وأنه سيجري الاستعانة بمدربين من خارج المحافظة.