حركة تغييرات محدودة بمديرية التعليم في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أصدر الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الخميس، حركة تغييرات محدودة، لتجديد الدماء وضبط المنظومة التعليمية في المحافظة.

وتضمنت حركة التغييرات تكليف نادية فتحي، مدير عام إدارة غرب التعليمية، للعمل بمنصب مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وجرى تكليف عبدالعاطي التمساح، مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، للعمل مديرًا عامًا لإدارة غرب التعليمية.

وشملت الحركة تكليف الدكتور سامي فضل، مدير عام إدارة المنتزه التعليمية السابق - العائد بأمر تنفيذي من وزير التنمية المحلية- للعمل مديرًا عامًا لإدارة الجمرك التعليمية.