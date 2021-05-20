روحاني عن مفاوضات فيينا: خطونا الخطوة الرئيسية وما تبقى تفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ 7 دقائق

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات اليوم الخميس: “لقد خطونا الخطوة الرئيسية في فيينا وما تبقى هو مفاوضات على التفاصيل”، مضيفا أنه “تم التوصل إلى الاتفاق الرئيسي، وثمة قضايا متبقية نناقشها للتوصل إلى اتفاق نهائي”.

من جانبه، ذكر مساعد وزير الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي في تصريح “ان اج کي” اليابانية أن “القرار لم يتخذ بعد حول بعض القضايا الاساسية” في المفاوضات النووية في فيينا، وقال إن المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي ستستمر بعد المهلة المحددة لغاية 21 ايار، مضيفا أن الوفد الإيراني يغادر فيينا على أمل استئناف المفاوضات في الاسبوع القادم و”نأمل بأن نصل إلى نتيجة منها”.

وكانت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا قد اختتمت أمس الأربعاء الجولة الرابعة لمفاوضاتها بعد ما وصفه عراقجي بأنه كان “أسبوعين من المفاوضات المكثفة للغاية في جميع المستويات وفي مختلف الموضوعات”، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.