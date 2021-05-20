كوهين: الحكومة لم تبحث بعد مسألة وقف إطلاق النار مع غزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 20 - مايو - 2021 12:21 مساءً

نفى وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين في تصريحات صحفية اليوم الخميس ما تم تداوله عن احتمال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وقطاع غزة اعتبارا من يوم الجمعة، فيما توقعت تقارير أن اليوم سيكون حاسما لتحديد مصير الهدنة.

قال كوهين إنه حتى الآن لم تجر نقاشات في مجلس الوزراء حول وقف إطلاق النار، وبالتالي لم يتم التطرق إلى ملف صفقة الاسرى. وردا على سؤال حول ما إذا كان وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ غدا ، أجاب كوهين: “لا. نحن نرى أن هناك ضغوطا دولية كبيرة، (لكن) سننهي العملية عندما نقرر أننا حققنا الأهداف التي أردناها ..ومسؤولو حماس يطالبون بوقف إطلاق النار”.

ذكر المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، ألون بن دافيد، الأربعاء أن “وزير الدفاع بيني غانتس أعطى أوامر بتكثيف الهجمات ضد الأهداف خلال الهجمات الليلية، قبل سريان وقف إطلاق النار” بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية في غزة، دون أن يحدد موعدا للتهدئة، وسط أنباء عن اتفاق مبدئي بوساطة مصرية بين إسرائيل والفصائل، وترجيحات إسرائيلية بوقف لإطلاق النار بدءا من منتصف نهار يوم الجمعة المقبل.

شدد بن دافيد، على أن “الجيش الإسرائيلي لم يتلق تعليمات للاستعداد إلى وقف لإطلاق النار”، مشيرا إلى أن “موعد وصول وفد المخابرات المصرية لم يحدد بعد، كذلك لم تتم دعوة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت” للانعقاد.

وأشارت التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الأربعاء، إلى توافق بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بأن “وقف إطلاق النار لن يحصل قبل الجمعة”، فيما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن “حماس” تراجعت عن موافقتها على التهدئة بوساطة مصرية، دون تفاصيل إضافية، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.