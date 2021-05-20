اسرائيل تكثف غاراتها على غزة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

في أعقاب إصابة جندي بشظايا صاروخ استهدف حافلة لنقل الجنود شمالي القطاع، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة غارات شرقي مدينة غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي اعلن عن إصابة جندي، الخميس، بشظايا صاروخ “كورنيت” موجه أطلق على حافلة لنقل الجنود شمالي قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي لاحقا، إن الغارات على شرقي القطاع استهدفت مواقع في غزة استخدمت لإطلاق القذائف.

خلال ساعات الليل وصباح اليوم، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات جوية وصفت بأنها عنيفة، شملت معظم مناطق قطاع غزة، أسفرت الغارات عن مقتل امرأة فلسطينية وجرح عدد آخر معظمهم أطفال، في قصف استهدف بيوتا وأراض زراعية وطرقات رئيسية في القطاع.

في المقابل واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق صواريخ من قطاع غزة على مواقع وبلدت وإسرائيلية، حيث أفادت مصادر طبية بإصابة إسرائيليين من جراء سقوط صواريخ على بلدة سديروت التي أسفرت أيضا عن انقطاع الكهرباء عنها، كما استهدفت أسدود وعسقلان وبئر السبع بعشرات الصواريخ من القطاع مع سماع دوي صفارات الإنذار في مستوطنة أوفاكيم والنقب الغربي، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.