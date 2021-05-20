باشينيان: الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لا يزال متوتراً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أوضح القائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، أن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لا يزال متوتراً، ولا يزال حوالي 500-600 جندي أذربيجاني في أراضي أرمينيا.

وأضاف باشينيان: “أريد القول، إن الوضع الميداني على الأجزاء المعروفة من الحدود مع أذربيجان لم يتغير، هذا الوضع لا يزال متوترا. لا يزال حوالي 500-600 جندي أذربيجاني على أراضينا السيادية. يجب أن يغادروا أراضينا ، ونواصل البحث عن حلول سياسية للمشكلة ونبذل قصارى جهدنا لمنع التصعيد العسكري”.

وتابع باشينيان القول، إن بلاده تؤيد فكرة ترسيم الحدود مع أذربيجان بما يلبي مصالح البلاد ويضمن أمنها. وشدد على أن “ترسيم الحدود وتعيينها يفي بمصالح أذربيجان وأرمينيا، ويشكل ضمانة مهمة للأمن”.

وبخصوص الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، ذكر باشينيان أنه تم التوصل إلى اتفاقيات معينة مع الشركاء الدوليين. وأشار باشينيان إلى أن “هذه القرارات تصب 100٪ في مصلحة أرمينيا. إذا نفذت أذربيجان هذه الاتفاقات وبالشروط التي تحدثنا عنها، فعندئذ نعم سأوقع هذه الوثيقة”، لكنه لم يكشف أية تفاصيل، وفقط أكد على وجود الإرادة السياسية لدى سلطات بلاده فيما يتعلق بتسوية النزاع في قره باغ، بشكل يسمح باستبعاد الحرب في المستقبل البعيد.