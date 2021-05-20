الأمم المتحدة تجتمع اليوم لبحث الأوضاع في فلسطين

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة أن الجمعية العامة ستعقد اجتماعا طارئا اليوم الخميس، لبحث تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي دخل يومه الحادي عشر، تأتي هذه الجلسة بعد فشل مجلس الأمن في صياغة موقف توافقي بشأن الصراع.

وكانت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة علقت على مبادرة فرنسا لاستصدار قرار أممي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قائلة إنها لن تدعم “تحركات ترى أنها تقوض جهود التهدئة” بين الجانبين.

جاء التحرك الفرنسي في الأمم المتحدة بعد أن عارضت واشنطن مرارا إصدار بيان لمجلس الأمن تتعين الموافقة عليه بالإجماع.

يعتقد دبلوماسيون فرنسيون أن قرار مجلس الأمن الدولي قد يزيد الضغط على طرفي الصراع لإنهاء القتال ويكمل المبادرات الدبلوماسية الأخرى، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.