مستجدات فيروس كورنا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة اليمنية تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت لجنة الطوارئ في إحصائها اليومية، أنها سجلت حالة وفاة واحدة في "حضرموت"، اضافة إلى سبع إصابات منها، أربع في تعز، وحالتان في عدن، وحالة وحيدة في شبوة".

وأضافت، إنها سجلت كذلك (48) حالة شفاء جميعها في حضرموت.

وأوضحت، أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس وصل إلى (6593)، منها (1298) حالة وفاة و(3120) حالة تعافٍ.

جدير بالذكر أن هذه الإحصائيات لا تشمل العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي