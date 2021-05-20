روسيا تنشر قطعة بحرية إضافية في البحر المتوسط

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أعلن مسؤول عسكري روسي أن بلاده بصدد نشر قطعة بحرية إضافية في البحر المتوسط.



ونقل موقع "آر تي عربية" عن المقدم البحري أليكسي روليف رئيس قسم الإعلام في أسطول البحر الأسود الروسي، أن سفينة الدورية فاسيلي بيكوف، توجهت إلى البحر المتوسط لتنفيذ مهام فيه.

وستنضم السفينة مساء اليوم إلى القوة البحرية الروسية الدائمة في البحر المتوسط.

والسفينة "فاسيلي بيكوف"، هي إحدى سفن المشروع 22160، وانضمت إلى أسطول البحر الأسود الروسي في ديسمبر(كانون الأول) 2018.

ويُذكر أن سفن هذا المشروع مجهزة بمنظومات قتالية حديثة جداً، وبمعدات إلكترونية، وأجهزة سونار متطورة.