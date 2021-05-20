حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو إلى غائم جزئياً وتشكل السحب الركامية الممطرة المصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناً على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية لمحافظات (عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز ولحج) في فترتي الظهيرة والمساء. واحتمال تشكل الضباب أو الشابوره المائية على أجزاء من المنحدرات الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً ودرجات حرارة مرتفعة أثناء النهار مع احتمال تشكل خلايا من السحب الممطرة على أجزاء من سواحل محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة، لحج، تعز و الحديدة) والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح شمالية غربية على الساحل الغربي وغربية على الساحل الجنوبي بينما تكون جنوبية شرقية على الساحل الشرقي، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على خليج عدن ومدخل باب المندب و اقصى سرعة لها 20 عقدة.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو بشكل عام وأجواء حارة أثناء النهار تتراوح درجات الحرارة العظمي بين 38- 43 درجة مئوية، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل إلى 18 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى صحو إلى غائم جزئياً ومن المحتمل هطول أمطار خفيفة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى قوية السرعة تصل إلى 27 عقدة من الجهة الجنوبية، والبحر مضطرب و ارتفاع الموج يصل إلى 4 أمتار.

المركز الوطني للأرصاد الجوية ينبه :-

• المواطنون في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

• سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو تشكل الضباب أو الشابورة المائية.

• المواطنون في المناطق الصحراوية والساحلية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة خلال ساعات الظهيرة.

• الصيادين جنوب أرخبيل سقطرى من اضطراب الموج