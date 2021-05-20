صحيفة لبنانية: زيارة الوفود للتضامن مع المملكة صفعة للرئيس اللبناني وحزب الله الإرهابي

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قالت صحيفة “النهار” اللبنانية، في سياق مقال لها، اليوم، بقلم روزانا بو منصف، أن زيارة الوفود السياسية والشعبية المتضامنة مع المملكة العربية السعودية، لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبدالله بخاري، بمثابة صفعة للرئيس اللبناني ميشال عون وحزب الله الإرهابي.

وذهبت الى القول: “كان سقوط وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبة نكسة كبيرة للرئيس عون وأن حشود التضامن مع المملكة كان صفعة مباشرة للعهد وايضا لحزب الله الإرهابي على نحو غير مباشر في ضوء الحملات المتواصلة الأخيرة على المملكة.

من جانبها اعتبرت صحيفة “اللواء” اللبنانية، في سياق مقال لها، اليوم، بقلم عمر البردان، إساءة وزير الخارجية اللبنانية المستقيل، شربل وهبة للمملكة بمثابة مسار سياسي ينتهجه الرئيس اللبناني ميشال عون تجاه الدول العربية.

وقالت الصحيفة إن تصرف وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبه الذي تنحى عن منصبه مرغما، بعد إساءته للمملكة العربية السعودية والدول الخليجية، يكشف مدى إصرار الفريق الحاكم على تعريض مصالح لبنان واللبنانيين للخطر وخاصة مع دول مجلس التعاون.