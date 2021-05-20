وكالة الاستخبارات: القبض على متهم يتاجر بتهريب وبيع القطع الاثرية

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، القاء القبض متهم يتاجر بتهريب وبيع القطع الاثرية في محافظة كربلاء المقدسة.





وقالت الوكالة في بيان ورد الى "الخليج 365" انه استنادا لمعلومات استخباراتية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من القاء القبض على احد المتهمين في محافظة كربلاء المقدسة يتاجر ببيع وتهريب القطع الاثرية، وقد تمت عملية القبض عليه بعد تشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم بعد ان تم استدراجة وبالجرم المشهود وبحوزته عدد من القطع الاثرية التي تعود للعصور القديمة فضلا"عن ضبط (١٩) عملة نقدية اثرية كانت بحوزته.

حيث تم تدوين اقوالة ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف وتوقيفه وفق احكام المادة ٤٤ من قانون الاثار حسب قرار السيد قاضي التحقيق.