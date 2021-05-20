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الصحة تعلن استعداد مؤسساتها لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

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بغداد - ياسين صفوان - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الخميس، استعداد مؤسسات الوزارة لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.
وقال البدر في بيان تصريحات تابعتها للسومرية نيوز، إنَّ"العراق وقف مع كلّ أشقائه وأخوانه في الإنسانية في كلّ الأزمات السابقة".

وأشار إلى أنَّ "وزارة الصحة أرسلت سابقاً وفوداً لممارسة العمل الطبي في فلسطين وغيرها"، لافتاً إلى أنَّ "جميع المؤسسات الصحية العراقية مستعدة لاستقبال أيَّ عددٍ من الجرحى الفلسطينيين أو من أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الصحية المتوفرة وكذلك هيَّأت الوزارة فِرَقاً طبية خاصة لارسالهم إلى فلسطين أو إلى أيّ مكانٍ آخر لتقديم مختلف الخدمات الطبية".


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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