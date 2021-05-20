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الديمقراطي الكردستاني يؤكد دستورية خطوة الاقليم في تشريع دستور خاص بكردستان

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، ان قيام اقليم كردستان بإعداد دستور للإقليم هو خطوة دستورية أوجبها الدستور الاتحادي في مادته 120، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستكون لتدعيم الحقوق والواجبات لمواطني الاقليم بشكل شفاف وواضح.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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