انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني يؤكد دستورية خطوة الاقليم في تشريع دستور خاص بكردستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، ان قيام اقليم كردستان بإعداد دستور للإقليم هو خطوة دستورية أوجبها الدستور الاتحادي في مادته 120، مشيرا الى ان هذه الخطوة ستكون لتدعيم الحقوق والواجبات لمواطني الاقليم بشكل شفاف وواضح.

