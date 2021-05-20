تداعيات الانسحاب.. طالبان تسيطر على منطقة بشرق أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطرت حركة طالبان، الخميس، على منطقة بإقليم لاجمان بشرق أفغانستان، لتضيفه إلى مجموعة من مكاسبها الأخيرة.

وقال العضوان بمجلس الإقليم عتيق الله عبد الرحيم ضيا وجولزار سانجاروال، إن الحركة حاصرت منطقة دولت شاه النائية بالإقليم لمدة شهر على الأقل.



وعلى مدار أكثر من أسبوع، حاول الجيش الأفغاني توصيل تعزيزات ومعدات للقوات الحكومية المحاصرة في المنطقة، ولكن طالبان أحبطت هذه الجهود.

وفي النهاية، وفقا لما قاله مسؤولون، جرى الترتيب مع طالبان لإجلاء القوات الحكومية عبر وسطاء من السكان المحليين، ولم تقع خسائر بشرية.

وتخوض حركة طالبان قتالا ضاريا مع القوات الأمنية في منطقة أخرى، مما يضيف للمخاوف بشأن الوضع الأمني بأكمله في إقليم لاجمان.

وكانت حركة طالبان قد سيطرت منذ أسبوع على منطقة استراتيجية في إقليم وارداك، وسط البلاد، بالقرب من العاصمة كابول. كما سيطرت الحركة منذ أيام على منطقة بإقليم باجلان بشمال البلاد.

يذكر أن حركة طالبان كثفت من هجماتها على عواصم الأقاليم ومراكز المناطق، والقواعد الأمنية الأكبر عقب بدء انسحاب القوات الدولية من أفغانستان في الأول من مايو/أيار الجاري.