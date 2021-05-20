عبدالله بن زايد يترأس سابع اجتماع للجنة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترأس الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الاجتماع السابع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وناقش الاجتماع التقدم المحرز في خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تم التأكيد على أهمية البناء على الإنجازات المحققة وتكثيف الجهود ضمن هذا الإطار خلال الفترة المقبلة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



واطلع أعضاء اللجنة على آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الخطط المقبلة لتحقيق الأهداف المنشودة على الوجه الأكمل.

وخلال الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين الإماراتيين، قدم حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عرضا حول ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتقدم المحرز ضمن مسار التقييم المتبادل لدولة الإمارات من قبل مجموعة العمل المالي "فاتف" خلال الفترة الماضية.

الاجتماع السابع لهذه اللجنة درس أيضا الخطوات القادمة الرئيسية المطلوبة لتلبية جميع المتطلبات والتوصيات المقدمة من مجموعة العمل المالي "فاتف".