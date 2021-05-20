صافرات الإنذار تكسر صمت 8 ساعات بإسرائيل.. وإصابة جندي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كسرت صافرات الإنذار، صباح الخميس، صمتا دام 8 ساعات لم تطلق خلالها أي صواريخ من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل.

وتوالى إطلاق صافرات الإنذار في مدينة عسقلان والبلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.



ودوت أصوات انفجارات مع محاولات منظومة القبة الحديدية اعتراض الصواريخ.



ولم يعلن عن إصابات أو أضرار نتيجة إطلاق الصواريخ.



وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت إطلاق صواريخ على قاعدة "تل نوف" برشقة صاروخية واستهداف حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة "زيكيم" شمال قطاع غزة بصاروخ موجه وقذائف هاون.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أصاب حافلة صغيرة فارغة بموقف سيارات ما أسفر عن جرح جندي يقف بالقرب منها بإصابات طفيفة .

جاء ذلك في وقت أعلنت فيه الصحة الفلسطينية عن مقتل مواطن متأثراً بجروح بالغة برصاص الجيش الإسرائيلي في الرأس قبل يومين في جنين بالضفة الغربية.



وتسود تقديرات في إسرائيل بإمكانية وقف إطلاق النار اليوم الخميس أو غدا الجمعة على أبعد تقدير.