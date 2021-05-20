الأمير البريطاني وليام يحصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - كشف الأمير وليام حفيد ملكة بريطانيا، الذي أصيب بكوفيد-19 العام الماضي، أنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وذكر وليام (38 عاما)، وهو الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني، على تويتر اليوم الخميس أنه تلقى الجرعة هذا الأسبوع، ونشر صورة له أثناء حقنه باللقاح في متحف العلوم بلندن.

وقال "حصلت يوم الثلاثاء على جرعتي الأولى من لقاح كوفيد-19... إلى كل أولئك الذين يعملون في حملة التطعيم.. شكرا لكم على كل ما فعلتم وما زلتم تفعلون".

وأصيب وليام بالفيروس في أبريل نيسان العام الماضي، في نفس الوقت تقريبا الذي أصيب فيه والده ولي العهد لأمير تشارلز، رغم أنه لم يكشف عن الأمر إلا في شهر نوفمبر تشرين الثاني.

وذكرت تقارير إعلامية أنه لم يرغب في إثارة القلق وأن الفيروس سبب له أعراضا شديدة.