شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب ينتقد تحقيقاً جنائياً في نشاط عائلته التجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الولايات المتحدة: (رويترز)

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مدعية نيويورك لفتحها تحقيقاً جنائياً في نشاط عائلته الاستثماري والتجاري، وقال إنه «يواجه هجوماً وانتهاكاً جائراً». وقال ترامب في بيان: «ما من شيء أكثر فساداً من تحقيق يتلهف على جريمة»، وأضاف: «سنتغلب» على أي محاولة للمقاضاة.

ويجري مكتب مدعية نيويورك العامة لاتيشيا جيمس، تحقيقاً في ما إذا كانت منظمة ترامب الواقع مقرها في مدينة نيويورك، قد قدمت تقييماً خاطئاً لأملاكها لضمان الحصول على قروض والحصول على مزايا اقتصادية وضريبية.

وقال فابيان ليفي المتحدث باسم جيمس في بيان: «نحن الآن نحقق مع منظمة ترامب في قضية جنائية، بالتعاون مع مدعي مانهاتن». وانتقد ترامب التحقيق، الأربعاء، وقال إن دوافعه سياسية.

وقال الرئيس الجمهوري السابق: «مدعية نيويورك العامة شنت حرفياً، حملة لمقاضاة دونالد ترامب حتى قبل أن تعرف شيئاً عني». وجيمس ديمقراطية.

ويحقق سايرس فانس مدعي مانهاتن منذ أكثر من عامين في أنشطة ترامب التجارية والاستثمارية قبل توليه الرئاسة.

وقال مكتب فانس في سجلات المحكمة إنه يحقق في احتمال حدوث «سلوك إجرامي مكثف وممتد» في منظمة ترامب، يشمل الاحتيال الضريبي والتأميني والتزوير في سجلات العمل.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» في ساعة متأخرة، الأربعاء، إن مكتب مدعية نيويورك العامة، فتح تحقيقاً جنائياً منذ أشهر مع ألن ويسلبرج الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب في ما يتعلق بقضايا ضريبية، وإنه أعلم الشركة بالأمر في خطاب أرسله في يناير/كانون الثاني.

وذكرت الصحيفة أن المحققين يتحرون ما إذا كان قد تم دفع ضرائب عن مزايا عينية قدمها ترامب إلى ويسلبرج، تشمل سيارات ومصاريف تعليم خاص بعشرات الآلاف من الدولارات لواحد على الأقل من أحفاده.