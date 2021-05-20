إخلاء 6 قرى في جنوب اليونان بسبب حرائق الغابات

أثينا- رويترز

قالت السلطات في منطقة كورينث بجنوب اليونان، الخميس، إنها أخلت ست قرى فيما يكافح رجال الإطفاء حرائق غابات بالاستعانة بعشرات الشاحنات و20 طائرة. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في الحريق الذي بدأ مساء أمس الأربعاء، في منتجع صغير على شاطئ البحر في شبه جزيرة بيلوبونيز على بعد 90 كيلومتراً من العاصمة أثينا. وذكر مسؤول في دائرة الإطفاء أن السلطات أمرت بإخلاء ست قرى كإجراء احترازي. وقال المتحدث باسم الشرطة: «تم إجلاء نحو 300 شخص». وقالت دائرة الإطفاء على «تويتر» إن أكثر من 180 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق بدعم من 62 عربة إطفاء و17 طائرة وثلاث طائرات هليكوبتر.