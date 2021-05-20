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إخلاء 6 قرى في جنوب اليونان بسبب حرائق الغابات

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شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 6 قرى في جنوب اليونان بسبب حرائق الغابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

20 مايو 2021

11:46 صباحا

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أثينا- رويترز
قالت السلطات في منطقة كورينث بجنوب اليونان، الخميس، إنها أخلت ست قرى فيما يكافح رجال الإطفاء حرائق غابات بالاستعانة بعشرات الشاحنات و20 طائرة. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى في الحريق الذي بدأ مساء أمس الأربعاء، في منتجع صغير على شاطئ البحر في شبه جزيرة بيلوبونيز على بعد 90 كيلومتراً من العاصمة أثينا. وذكر مسؤول في دائرة الإطفاء أن السلطات أمرت بإخلاء ست قرى كإجراء احترازي. وقال المتحدث باسم الشرطة: «تم إجلاء نحو 300 شخص». وقالت دائرة الإطفاء على «تويتر» إن أكثر من 180 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق بدعم من 62 عربة إطفاء و17 طائرة وثلاث طائرات هليكوبتر.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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