شكرا لقرائتكم خبر عن نواب ديمقراطيون يسعون لمنع صفقة بيع أسلحة لإسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- أ.ف.ب

قدّمت النائبة الأمريكية الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو- كورتيز، مع عدد من زملائها التقدميين، الأربعاء، نصاً يرمي إلى منع صفقة بيع أسلحة لإسرائيل، في مبادرة حظوظ نجاحها ضئيلة جداً لكنها تبيّن وجود تجاذبات بين الديمقراطيين حيال النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وجاء في بيان لأوكاسيو- كورتيز: «في الوقت الذي تعلو فيه أصوات كُثر، بمن فيهم الرئيس (الأمريكي جو) بايدن دعماً لوقف إطلاق النار، يجب ألا نرسل أسلحة هجومية مباشرة إلى رئيس الوزراء (الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو تطيل أمد العنف».

واعتبرت النائبة رشيدة طليب المتحدرة من أصول فلسطينية أن «الحقيقة المرة هي أن هذه الأسلحة تبيعها الولايات المتحدة إلى إسرائيل وهي على علم تام بأنها ستستعمل بغالبيتها لقصف غزة». وفي الخامس من أيار/ مايو تبلّغ الكونجرس رسمياً بصفقة بيع أسلحة لوزارة الدفاع الإسرائيلية بقيمة 735 مليون دولار. وبحسب القواعد البرلمانية، لدى النواب مهلة تنقضي، الخميس، لتقديم مشروع قرار معارض وتبنيه. لكن القادة الديمقراطيين غير المؤيدين لهذا النص لم يحددوا موعداً للتصويت عليه.

ومع تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين دفع بديمقراطيين معتدلين إلى إطلاق انتقادات جديدة لإسرائيل. إلا أن المبادرة التقدمية الأخيرة تبقى محصورة بالجناح اليساري في الحزب. وكان عدد من الديمقراطيين المعتدلين قد تباحثوا مطلع الأسبوع بشأن التقدّم بطلب لإرجاء صفقة بيع الأسلحة هذه، لكنهم عادوا وصرفوا النظر عن هذا الطرح في نهاية المطاف.

من جهتهم، أبدى الجمهوريون، الأربعاء، دعماً مطلقاً لإسرائيل. وحضّ أعضاء كُثر في مجلس الشيوخ «بايدن وإدارته على الدفاع عن حليفتنا إسرائيل».