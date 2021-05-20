شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان يسعى لمضاعفة عائدات السياحة هذا الصيف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن اليونان تأمل مضاعفة عائدات السياحة هذا الصيف بعد موسم عام 2020 الذي تضرر كثيراً بسبب انتشار الوباء.

وفي الوقت نفسه أكد ميتسوتاكيس أنه لن يتم القيام «بأي مساومة في مجال السلامة» الصحية من أجل استقبال السياح، وذلك بعد خمسة أيام على افتتاح الموسم السياحي رسمياً.

وقال رئيس الوزراء اليوناني خلال منتدى إلكتروني: «السنة الماضية، سجلنا 25% (من عائدات) عام 2019، وهذه السنة نأمل أن تتجاوز 50%».

والسياحة، القطاع الحيوي للاقتصاد اليوناني، كانت تشكل قبل الوباء حوالي ربع إجمالي الناتج الداخلي، لكنها سجلت هبوطاً قوياً من 18 مليار يورو عام 2019 إلى 4,28 مليار يورو في 2020، مع 7,4 مليون سائح فقط في تراجع نسبته 76,5%، بحسب أرقام الكونفيدرالية اليونانية للسياحة.

وأطلقت اليونان رسمياً موسمهما السياحي الجمعة، ورفعت الإغلاق الذي كان سارياً منذ سبعة أشهر وأعادت فتح حدودها أمام كل المسافرين الذين تلقوا اللقاح أو الذين يبرزون فحصاً سالباً لكوفيد ـ 19.

وسيدشن ميتسوتاكيس، الأربعاء، مطار تيسالونيكي الدولي الثاني في البلاد من حيث حركة الملاحة الجوية، والذي تم تحديثه في إطار خطة استثمار بلغت قيمتها 440 مليون يورو نفذتها مجموعة «فرابورت» الألمانية.

وتم تحديث 14 مطاراً محلياً في اليونان في إطار هذا البرنامج الذي بدأ عام 2017.

ومع قيود السفر التي لا تزال سارية في أوروبا، لا يتوقع اليونانيون وصول أعداد كبرى من السياح إلى البلاد قبل نهاية حزيران/يونيو، أو مطلع تموز/يوليو. (أ ف ب)