إيبرو باكان رئيسة لمجموعة الأسواق الناشئة في «سيتي بنك»

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «سيتي بنك» تعيين إيبرو باكان رئيسة مجموعة الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وستباشر مهام عملها على الفور.

وتمتلك إيبرو سيرة عمل زاخرة بالعديد من المناصب القيادية في البنك، حيث تولت خلال مسيرتها المهنية، العديد من الأدوار العالمية والإقليمية في أعمال الحلول التجارية والخزينة. وشغلت مؤخراً منصب الرئيس العالمي لخدمات التجارة، حيث كانت مسؤولة عن تسهيل خدمات تمويل التجارة للعملاء المؤسسيين عبر شبكة سيتي العالمية.

وشغلت قبل ذلك منصب رئيس قسم تحويل الأموال عبر الإنترنت في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من 2016 إلى 2020.

وتتولى إيبرو، في منصبها الجديد، قيادة أسواق تحقق أداء جيداً للغاية، وتتمتع بنسب نمو كبيرة في 59 دولة، حيث تقدم سيتي خدماتها للعملاء في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.