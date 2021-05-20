«دناتا» توسع عمليات الشحن في مطار سيدني

دبي: ”الخليج 365”

وقعت «دناتا» عقد إيجار لمدة خمس سنوات مع مطار سيدني لتوسيع مرفق الشحن الحالي في محطة الشحن الجوي الدولية، بإضافة 4800 متر مربع إلى المرافق الحالية.

وسيضم المرفق الموسع البالغة مساحته 16300 متر مربع والمتصل مباشرة مع ساحة وقوف الطائرات، عدداً أكبر من منصات التحميل والتنزيل، إضافة إلى زيادة قدرة المناولة والإنتاجية. وسيجري نصب رافعة إضافية بحلول منتصف عام 2021 لتعزز عمل الرافعة العاملة حالياً.

وقال بريت فولر، المدير التنفيذي لدناتا أستراليا: «نحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية والمعدات لتقديم خدمات ذات مستوى وضمان أعلى معايير السلامة والكفاءة لعملائنا. ويوفر هذا التوسع لنا فوائد استراتيجية وتشغيلية لدعم النمو المستمر في حجم الشحن نتيجة ارتفاع الطلب من العملاء».

وتدير دناتا في أستراليا ست محطات شحن، في سيدني وأديليد وبريسبن وداروين وملبورن وبيرث، وتتعامل مع نحو 300 ألف طن سنوياً عبر البلاد لأكثر من 20 من عملائها من الناقلات الجوية. واستثمرت دناتا، خلال السنوات القليلة الماضية، بشكل كبير في البنية التحتية والمعدات والتدريب لتوفير حلول مبتكرة للسوق الأسترالية.

وتدير دناتا مرافق شحن مبرّدة في مطاري سيدني وملبورن. وقد صممت هذه المرافق لضمان المرونة وتلبية مختلف المتطلبات، ما يتيح لفرق دناتا تقديم حلول لا تُضاهى للتحكم في درجة الحرارة والتخزين لعملائها من الناقلات الجوية، كما تستخدم حاويات مبردة في كلا المطارين، ما يضمن أعلى مستويات الجودة في إدارة سلسلة التوريد عند التعامل مع البضائع الحساسة لدرجة الحرارة.

وتُعد دناتا المزود الوحيد للخدمات الجوية في أستراليا الحائز شهادة ممارسات التوزيع الجيدة GDP لمناولة المنتجات الدوائية في منشآتها، وهي برنامج يركز على أنظمة المستودعات ومراكز التوزيع التي تخزن وتوزع المنتجات الطبية أو التي تحتوي على مكونات دوائية فعالة.

ويضمن النظام بمعايير صارمة، أنظمة إدارة جودة متسقة عبر سلسلة التوريد بأكملها. وبحصولها على هذه الشهادة، تؤكد دناتا قدرتها على التعامل مع المنتجات الصيدلانية بموثوقية وأمان عاليين.