شكرا لقرائتكم خبر عن طلبة هندسة جامعة الشارقة يقدمون تصاميم مبتكرة لـ«واحة التكنولوجيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

نظمت كلية الهندسة بجامعة الشارقة، معرض تصاميم مقترحة للمقر الرئيس والمخطط العام لمشروع «واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار» التي كان صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، وضع لها حجر الأساس، لتعمل على إجراء البحوث العلمية التطبيقية لإنتاج تقنيات وابتكارات جديدة، بتوفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتنمية المشاريع الاقتصادية المعرفية، والعمل على إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة، وهي هيئة منطقة حرة مملوكة بالكامل لجامعة الشارقة.

افتتح المعرض الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، بحضور الدكتور معمر علي بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والدكتور أحمد الشماع، عميد كلية الهندسة، ورؤساء أقسام الكلية.

ويأتي المعرض تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التي ستقدم 50 ألف درهم مجموع جوائز لأفضل ثلاثة تصاميم.

وقدم طلبة قسم الهندسة المعمارية 17 تصميماً معمارياً مبتكراً للمخطط العام لمقر واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار، التي من المقرر أن تعمل مركزاً للتميز في البحث والتكنولوجيا والابتكار، لزيادة دفع اقتصاد الإمارة إلى المستقبل.

واتسمت التصاميم المعمارية التي قدمها الطلبة بالطابع الإسلامي المتطور، ممزوجة بالحلول المعمارية المعاصرة. واعتمد الطلبة في تصاميمهم على التطورات التي تحققت في العهدين الأموي والعباسي، ممزوجة بالتراث الإماراتي، مع تميزها بالحلول التقنية المستدامة، وقدموا للمدير والحضور ملخصاً عن كل تصميم، وتوضيحاً للمخطط العلم والبنية التحتية والحلول التقنية والمستدامة التي زوّد المخطط بها.