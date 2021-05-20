إسرائيل تكثف «الضربات الجوية» على قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر - القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية ذكرت أن تل أبيب ستشدد قصفها على قطاع غزة في الساعات القادمة، تمهيدا لإعلان وقف إطلاق النار بين الجانبين

كثّفت إسرائيل غاراتها على أهداف في قطاع غزة، فجر الخميس، بينها شوارع في جباليا شمال القطاع، وأفاد إعلام فلسطيني بوجود إصابات بغارة إسرائيلية على منزل في جنوب غزة.

فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية في بيان أنها وجّهت ضربة صاروخية كثيفة وثقيلة لمدن إسرائيلية بينها تل أبيب. بيان الفصائل الفلسطينية قال إن القصف استهدف أيضا أسدود وعسقلان وسديروت.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي: "منذ الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا أطلقت نحو 70 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث سقطت 10 منها داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية 90% منها وفق سياسة الاعتراض".

وأضاف البيان: "منذ بداية الحملة أطلق 4070 صاروخا من غزة نحو إسرائيل حيث سقط 610 داخل غزة. نسبة نجاح القبة الحديدية في اعتراض الصواريخ بلغت 90%".

ونقلت شبكة "سي إن إن" CNN عن قيادي من حماس قوله إن وقف إطلاق النار سيعلن خلال 24 ساعة.

كما نقلت وسائل الإعلام عن القيادي في حماس موسى أبو مرزوق القول: "أعتقد أن جهود وقف النار في غزة ستنجح.. أتوقع أن يحدث وقف النار خلال يوم أو يومين بتوافق مشترك".