فض 4 أفراح بالمنيا لمخالفتهم إجراءات مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

فضت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، 4 أفراح شعبية بعدد من القرى؛ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مدينة المنيا، اليوم الخميس، إنه جرى فض 4 أفراح شعبية داخل قريتي "دماريس، وصفط اللبن"، وشارع الحسينى بحي وسط المدينة؛ لمخالفتهم الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وشدد رئيس الوحدة المحلية، على تكثيف الحملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا، تنفيذًا لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.