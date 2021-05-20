ننشر الجدول التجريبي الثاني لامتحانات شهر مايو لطلاب الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول الامتحان التجريبي الثاني (الاسترشادي) لطلاب الثانوية العامة، المقرر اجراؤه الأحد المقبل.

يؤدى طلاب الثانوية العامة، الإمتحان التجريبي الثاني على مدار 3 أيام، خلال أيام 23 ، 25 ، 27 في شهر مايو الجاري.

ويؤدي الطلاب ، الأحد 23 مايو امتحان مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الثانية، والثلاثاء 25 مايو التاريخ والفيزياء وعلم النفس والاحياء والرياضيات البحتة والخميس 27 مايو الجغرافيا والكيمياء والفلسفة والرياضيات التطبيقية والجيولوجيا والعلوم البيئية.

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحان شهر مايو المقرر اجراؤه 23 مايو على مدار 3 أيام، امتحان تجريبي بلا درجات.

وأضاف شوقي في تصريحات له عبر جروب ادعم د طارق شوقي، على واتس اب ، إن الهدف من الإمتحان التعرف مرة أخرى على شكل وطبيعة الأسئلة، وليس معماري هذا الامتحان الحصول على درجات.

و وأوضح وزير التربية والتعليم، إن الوزارة ارادت ابلاغ المديريات التعليمية، أن الاسئلة الموضوعة من قبل مركز الامتحانات تغطي حتى آخر منهج مارس، لأن المواد تختلف في تعريف الوحدة الأولى والثانية، مضيفا: " وإن كانت هذه نقطة ثانوية في امتحان مثل هذا"

وشدد الوزير على أن هذه تجربة للتقنيات والمدارس المجهزة في المقام الأول مع بعض طرق التصحيح البديلة (في بعض المدارس) وفرصة للطلاب لإلقاء نظرة على الشكل العام للأسئلة بدون قلق على درجات.