تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 22 و24 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وهبط سعر كيلو الجمبري 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيهًا، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا في سوق العبور.

وظل سعر كيلو السمك البوري ثابتا، اليوم، بين 42 و48 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات.