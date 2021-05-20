مصرع تلميذة سقطت من أعلى مقطورة جرار زراعي في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها نتيجة سقوطها من أعلى مقطورة جرار زراعي، بجهينة في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إخطارًا من المستشفى بوصول "إيمان. ك" 11 عامًا تلميذة وتقيم بناحية نزة المحزمين جثة هامدة.

وأفاد "عادل" 22 عامًا عامل، أنه أثناء لهو شقيقته أعلى مقطورة جرار زراعي أمام المنزل اختل توازنها وسقطت أرضًا ما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلي، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.