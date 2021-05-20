قتلى وجرحى في انفجار حافلة بأفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة الباكستانية أن حافلة ركاب في جنوب باكستان انقلبت بسبب السرعة الزائدة اليوم الخميس، ما أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.

وقال مسؤول الشرطة نديم أحمد إن الحافلة كانت متوجهة إلى مدينة بيشاور شمال غربي البلاد قادمة من مدينة كراتشي في الجنوب عندما وقع الحادث في بلدة سكهر.

وأفاد أحمد بأن أكثر من 30 شخصاً أصيبوا في الحادث ويتلقون العلاج في مستشفيات البلدة.

وقال مسعف في أكبر مستشفى في سكهر لمحطة دنيا نيوز الباكستانية إن "عدد القتلى يحتمل أن يرتفع نظراً لأن العديد من الجرحى في حالة حرجة".

وتتسبب الطرق السيئة وسوء صيانة المركبات وتجاهل قوانين المرور في وقوع العديد من الحوادث في باكستان كل عام ومقتل الآلاف، وفقا للإحصاءات الحكومية.