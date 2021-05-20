قيادي في حماس: وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 مايو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أعلن قيادي من حماس أن الهدنة قريبة مع إسرائيل. وكشف في حديث عبر إحدى القنوات التلفزيونية عن أن إعلان وقف إطلاق النار سيعلن خلال 24 ساعة. يذكر أن الجهود تضافرت في الأيام الأخيرة لمساعي وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي جو بايدن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بأنه يتوقع خفض العنف بشكل كبير اليوم.

في السياق، أكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تعمل على كافة المستويات لوضع حد للصراع، مشيرة إلى أن المبعوث الأميركي إلى المنطقة هادي عمرو ما يزال في المنطقة.

وقالت الخارجية في بيان لها إن هادي عمرو يواصل العمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى تهدئة.

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنه تحدث مجددا مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، والحكومة المصرية بشأن الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، وأكد سوليفان أن الولايات المتحدة منخرطة في دبلوماسية مكثفة وأن الجهود الأميركية ستتواصل.