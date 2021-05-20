شكرا لقرائتكم خبر عن 4207 إصابات جديدة بكورونا و131 وفاة في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم الخميس تسجيل 4207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الوباء 890 ألفا و391 حالة .

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 19 ألفا و987 حالة بعد تسجيل 131حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 4171مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 804 آلاف و.122

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 66 ألفا و282حالة.