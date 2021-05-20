شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 23 مليون جرعة من لقاحات كورونا بإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه تم إعطاء إجمالي 23 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في إسبانيا بـ430 ألفا و54 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إسبانيا أربعة شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في إسبانيا قبل نحو 19 أسبوعا.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا 63ر3 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 79 ألفا و568 حالة.

ومر عام و15 أسبوعا على تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في إسبانيا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.