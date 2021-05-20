ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد 148700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا، بينما بلغ سعر الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

