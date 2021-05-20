انت الان تتابع خبر ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، ارتفاعا في البورصة الرئيسية في بغداد وفي محال الصيرفة بالاسواق المحلية.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية في بغداد 148700 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.
وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا، بينما بلغ سعر الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149250 دينارا عراقيا، بينما بلغ سعر الشراء 148250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.