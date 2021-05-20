رغم الركام وانقاض الحرب تخصيص مليارات لبناء مداخل نموذجية في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت اللجنة اللجنة العليا لإعمار مدينة الموصل اليوم الخميس، تخصيص 73 مليار دينار لتنفيذ ثلاثة مداخل نموذجية في محافظة نينوى .





وقال المدير التنفيذي للجنة عبد القادر دخيل في تصريحات صحفية تابعتها الخليج 365" إن صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية خصص 100 مليار دينار لاعمار البنى التحتية في نينوى، منها 73 مليار دينار لإنشاء 3 مداخل نموذجية للمحافظة".

وأوضح، أن "أحد هذه المداخل سيكون من جهة محافظة بغداد، والثاني من جهة محافظتي أربيل ودهوك، والثالث لمحافظة كركوك وقضاء تلعفر".

وأشار دخيل إلى أن "الطرق المؤدية لهذه المداخل ستصمم وفق الطرز الحديثة، حيث ستتضمن مسارات للحمولات الثقيلة والعادية، وأجهزة سونار، مع بوابات وسيطرات،فضلاً عن شاشات الكترونية".

وبيّن ان "بقية المبلغ المذكور سيخصص لتأهيل كورنيش المدينة الذي يمتد من منطقة الجوسق الى المحكمة".