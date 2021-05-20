بعد تتويج يوفنتوس بكأس ايطاليا.. انجاز فريد يحققه كريستيانو رونالدو

ونجح الدون رفقة اليوفي في إحراز لقب الكأس عقب الفوز 2-1 على أتالانتا في مواجهة النهائي، وسبق لرونالدو أن فاز بلقبين بالدوري المحلي ومثلهما للسوبر الإيطالي.

وكان هذا هو اللقب الثلاثون في مسيرة اللاعب على مستوى الأندية، بالإضافة إلى تتويجه بأمم أوروبا ودوري الأمم الأوروبية مع المنتخب البرتغالي.



وفاز "الدون" في جميع المسابقات مع ريال مدريد الإسباني (2 دوري و2 كأس السوبر و2 كأس الملك) إضافة لإحرازه لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، وكأس السوبر الأوروبي مرتين ومونديال الأندية 3 مرات بقميص الفريق "الملكي".

وسجل "صاروخ ماديرا" اسمه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي كبطل للبريميرليغ 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الرابطة (كأس السوبر) مرة، كما نال معه لقب "تشامبيونزليغ" دوري الأبطال في 2008 والكرة الذهبية.

