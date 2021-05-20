ابتعد عن اشعة الشمس المباشرة.. صيف لاهب بانتظار العراقيين

وقال المتنبئ الجوي على الموسوي، في بيان تلقته الخليج 365" انه من المتوقع ان يستمر تأثر البلاد بالمنظومة الجوية السلبية المتشكلة من المنخفض الحراري السطحي الجاف القادم من الجزيرة العربية اضافة الى المرتفع العلوي الشبه المداري مسببآ استمرار انعدام الاضطرابات الجوية في كافة انحاء البلاد ليكون الطقس خلال الايام الثلاثة المقبلة كالتالي:



كافة انحاء البلاد: اجواء صافية الى غائمة جزئيا وقد تكون على فترات غائمة كليا في مدن الجنوب بسحب عابرة غير ماطرة كاتمة للاجواء تزيد من الاحساس العالي بالحرارة.

اما بالنسبة الى درجات الحرارة: متوقع حدوث ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد خلال الايام الثلاثة المقبلة وخصوصا في وسط وجنوب البلاد نتيجة لتعمق تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة القادم من الجزيرة العربية ذات الامتدادات الافريقية اضافة الى التأثير المباشر للمرتفع العلوي الشبه المداري وبذلك مسببآ ارتفاع محسوس على درجات الحرارة لتكون المعدلات الحرارية حول الى اعلى من معدلاتها السنوية في كافة المناطق.وبالتالي متوقع ان تشتد الاجواء الصيفية الحارة في كافة انحاء البلاد خلال الايام المقبلة حيث متوقع ان يبلغ ذروة الارتفاع يوم السبت المقبل وبشكل عام ننصح المواطن الكريم بعدم التعرض للأشعة الشمسية المباشرة لفترات زمنية طويلة خصوصا اثناء فترة الظهيرة يكون معدل الاشعة فوق البنفسجية مرتفع بشكل كبير مايسبب بأضرار صحية مستقبلية على صحة الانسان كما ننصح بالاكثار من شرب المياه والسوائل الباردة حفاظا على سلامتكم.

من ناحية الرياح تكون شمالية غربية حارة معتدلة السرعة في اغلب مدن البلاد يومي الخميس والجمعة ولكن خلال يوم السبت يتحول مسار الرياح الى جنوبية شرقية مرهقة نشطة مثيرة للغبار خصوصا في وسط وجنوب البلاد بهبات رياح تتجاوز 45كم في الساعة.