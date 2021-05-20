صور.. السوريون بالخارج يختارون الرئيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الخميس بدأ الناخبون السوريون حول العالم التصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد.

وتوافد عدد من السوريين في عواصم مختلفة بقارات العالم للمشاركة في عمليات الاقتراع في مكاتب التصويت التي فتحت أبوابها صباح اليوم الخميس بالسفارات والبعثات والقنصليات.



مقرات السفارات السورية في بلدان عربية منها أبوظبي والقاهرة وبغداد وعمّان والخرطوم استقبلت مبكرا أفواج الناخبين للإدلاء بأصواتهم في رئاسيات 2021.





كما استقبلت سفارات سوريا في عدة عواصم أوروبية وآسيوية الناخبين السوريين، الذي تداعوا إلى مكاتب الاقتراع في الخارج، للمشاركة في العملية الانتخابية.

ويسبق اقتراع السوريين في الخارج التصويت في الداخل المقرر يوم الأربعاء القادم، في كافة محافظات البلاد.





وكانت المحكمة الدستورية قد اعتمدت ثلاثة مرشحين لكرسي الرئاسي من أصل 51 قدموا ملفات ترشحهم.

والمرشحون الثلاثة هم الرئيس الحالي بشار الأسد، والنائب البرلماني عبدالله سلوم عبدالله والمعارض محمود أحمد مرعي.





وينحدر سلوم الذي كان أول من أودع ملف ترشحه، من مدينة أعزاز التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا، وهو قيادي في حزب الوحدويين الاشتراكيين، الذي أسسته قيادات تاريخية منشقة عن حزب البعث في ستينيات القرن الماضي.

أما مرعي فينحدر من قرية تلفيتا في ريف دمشق، ، وهو سياسي معارض، ناضل في عدة هيئات حزبية، ويعد المنافس الأبرز للأسد ، وأحد وجوه ما يعرف بـ"معارضة الداخل"، وهي طيف سياسي يعلن معارضة الأسد، ويحتفظ بالمقام داخل سوريا.





ولا ينتظر حدوث مفاجأة في نتائج اقتراع المرتقب، حيث يجزم المراقبون بنجاح الرئيس الحالي بولاية رابعة بفارق مريح عن منافسيه.