مسؤول من حماس لـ"CNN": وقف إطلاق النار في غضون 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول من حركة حماس عن وقف إطلاق النار "وشيك، ربما في غضون 24 ساعة".

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن مسؤول، لم تسمه، أن هناك "أجواء إيجابية حول المحادثات للتوصل إلى اتفاق مع إسرائيل".

وأضاف: "المطالب العامة للشعب الفلسطيني لا تزال واضحة: إنهاء العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وآلية إعادة إعمار غزة بعد الدمار الإسرائيلي".

ولم يصدر بعد أي تعليق من إسرائيل حول إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار محتمل.

ويدخل التصعيد العسكري بين إسرائيل وفصائل فلسطينية يومه الحادي عشر، دون أن تثني الجهود الدولية الطرفين عن تبادل القصف والرشقات الصاروخية.

وتتواصل جهود عربية ودولية بينها الولايات المتحدة التي ألقت بثقلها في الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد.

والأربعاء، صعّد الرئيس جو بايدن اللهجة خلال محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، داعيا إياه إلى احتواء التصعيد "اليوم"، تمهيدا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.